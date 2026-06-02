«مدارس الحياة» تحتفي بالفن و«شجرة الشعلة»

تحتفي هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) بشجرة الشعلة، عبر مشروعها «مدارس الحياة»، الذي تواصل من خلاله إثراء المشهد الثقافي المحلي، وتمكين النشء والكبار من اكتساب مهارات ثقافية وحياتية جديدة، ضمن بيئة تعليمية وتفاعلية مبتكرة.

وستقدم أندية مشروع «مدارس الحياة»، الذي يدعم استراتيجية جودة الحياة في دبي، خلال يونيو الجاري، برنامجاً متنوعاً يضم نحو 33 ورشة وجلسة إبداعية مستلهمة من «شجرة الشعلة».

وتستضيف مكتبة الصفا للفنون والتصميم سلسلة من الورش المبتكرة، ومن بينها «ازرع شجرة الشعلة» التي تنظمها الهيئة بالتعاون مع بلدية دبي، بهدف تسليط الضوء على أهمية الاستدامة والعناية بالبيئة، من خلال تجربة زراعية تفاعلية. كما ستعقد المكتبة ورشة «فن القهوة المقطرة»، وورشة «صناعة القصص المصورة»، وستحتضن مكتبة الراشدية ورشة «لعبة بالفخار»، وستركز ورشة «صناعة المبخرة» على طرق ابتكار مبخرات يدوية بطابع فني معاصر.

وفي إطار أنشطة نادي الصحة والتغذية، ستقدم ورشة «سلطات الصيف» في مكتبة حتا العامة، وورشة «تزيين الكب كيك» في مركز الجليلة لثقافة الطفل المستلهمة من ألوان «شجرة الشعلة»، وسيشهد المركز أيضاً تنظيم ورشة «الفوالة الإماراتية».

وفي حين ستتضمن أجندة «نادي الفن» ورشة «فن لف الورق» في مكتبة المنخول، ستشهد مكتبة الصفا للفنون والتصميم تنظيم باقة من الورش الإبداعية، ومنها «ديكوباج على الزجاج» و«لوحة شجرة الشعلة» و«صابون موسم الشعلة».

كما سيقدم خبراء استوديو ميداف الإبداعي ورشتين تفاعليتين، الأولى بعنوان «باقة الزهور»، والثانية بعنوان «لوحة الشعلة المضيئة». وتستضيف مكتبة الراشدية ورشة «التطريز على الحقائب» التي ستدرب المشاركين على أساسيات التطريز وتنسيق الألوان لتزيين الحقائب برسومات مستلهمة من «شجرة الشعلة».

وستنظم مكتبة الطوار العامة ضمن أنشطة نادي اللغات ورشة «اللغة العربية في الطبيعة: المطبخ الصيفي» التي تتيح للأطفال تعلم مفردات الطعام والطبخ باللغة العربية بأسلوب تفاعلي ممتع، يعزز ارتباطهم باللغة واستخداماتها اليومية. وسيقدم نادي الموسيقى والفنون الأدائية في مركز الجليلة لثقافة الطفل مجموعة من الورش التفاعلية الهادفة إلى تطوير المهارات الصوتية والإيقاعية لدى الأطفال، ومن أبرزها ورشة «كورال بالعربي: أهلاً بالصيف».