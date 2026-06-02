أحدث إكسسوارات «فان نوتن» تستقطب الإعلام ونقاد الموضة

شهدت المنصات وواجهات العرض الخاصة بدار أزياء المصمم البلجيكي العالمي، دريس فان نوتن، في مدينة أنتويرب التاريخية، إقبالاً واهتماماً لافتين من قِبل نقاد الموضة وصنّاع الرأي في قطاع الأزياء الفاخرة، تزامناً مع الكشف عن المجموعات الإكسسوارية الجديدة لربيع وصيف 2026.

ووثقت التقارير المصورة الصادرة تفاصيل دقيقة لأحدث قطع الأحذية الفاخرة، المعروضة في المتجر الرئيس للدار، حيث برز تصميم استثنائي لزوج من الأحذية يختزل الفلسفة البصرية العميقة التي طالما تميز بها فان نوتن، والمتمثلة في الدمج المعقّد بين الخامات المبتكرة والتطريزات اليدوية، مع الحفاظ على الخطوط الهندسية الصارمة والراحة العملية.

وتكتسب هذه المعروضات أهمية خاصة في الأوساط الصحافية، لكونها تأتي في سياق مرحلة انتقالية مهمة للدار، بعد قرار المصمم المؤسس دريس فان نوتن التنحي عن دور المدير الإبداعي المباشر. وتثبت المجموعة الحالية قدرة الفريق التصميمي الجديد على حماية «الحمض النووي» للعلامة التجارية، المعتمد على التناقضات اللونية الجريئة، واستلهام الطبيعة والفنون الجميلة، وهو ما تجلى بوضوح في القطع المعروضة اليوم والتي صُنفت كتحف فنية قابلة للاقتداء والارتداء.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تدفقاً متزايداً للمشترين الدوليين وهواة جمع القطع النادرة نحو المتجر البلجيكي، في وقت تشير التقارير الاقتصادية إلى نمو مستدام في الطلب على الإكسسوارات الفاخرة التي تحمل طابعاً فريداً ومستقلاً، بعيداً عن الإنتاج التجاري الضخم.