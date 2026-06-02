وزيرة ألمانية: أتمنى اختبار انعدام الجاذبية ولو لمرة واحدة

قالت وزيرة البحث العلمي والفضاء الألمانية، دوروتيه بير، إنها كانت تتمنى أن تصبح رائدة فضاء، وأضافت الوزيرة، المنتمية إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، في مقابلة مع صحف مجموعة «فونكه» الألمانية الإعلامية: «بالتأكيد، سأصعد فوراً إلى مركبة فضائية، لا يوجد رائد فضاء يستطيع أن يبقى غير متأثر عندما ينظر إلى الأرض من الأعلى ويرى جمالها».

وأوضحت الوزيرة أنها سجلت اسمها للمشاركة في رحلة طيران مكافئ، لكي تتمكّن من اختبار انعدام الجاذبية ولو لمرة واحدة، ورأت بير أنها لا تعتقد أن البشرية ستعيش يوماً ما على كوكب آخر، لافتة إلى أن السبب الأول هو أنها تريد، من خلال أبحاث المناخ، الإسهام في عدم الوصول إلى مرحلة تصبح فيها الأرض غير صالحة للسكنى، وتابعت: «ثانياً يصعب عليّ تصور انتقال جميع سكان الأرض للعيش على كوكب آخر».

واستدركت أن الأمر يختلف في ما يتعلق بخطط وكالة الفضاء الأميركية لإنشاء قاعدة على القمر لأغراض بحثية، مضيفة: «يبدو لي أن هذا ممكن خلال فترة حياتي».