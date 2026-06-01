العثور على جثث 4 عمال من جنسية آسيوية "محترقة" بمحطة وقود

عثرت السلطات الإيطالية على جثث متفحمة لأربعة رجال داخل سيارة محترقة في محطة وقود.

وتم العثور على الجثث في شاحنة صغيرة اشتعلت فيها النيران في محطة وقود في بلدة أمندولارا الصغيرة في جنوب إيطاليا.

وأفادت التقارير الأولية للشرطة بأن الضحايا يعتقد أنهم مهاجرون من باكستان، وأنهم كانوا يعملون في مكان قريب كعمال مزرعة موسميين.

ولا تزال الظروف المحيطة باكتشاف الشاحنة غير واضحة. وقال مسؤولون إن تحقيقات تجري في كافة الاتجاهات.

وعثرت فرقة الإطفاء على الجثث، بعدما استدعيت لإخماد الحريق في حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر (1100 بتوقيت جرينتش). وقامت الشرطة بتطويق محطة الواقعة على طريق رئيسي بالقرب من البحر.