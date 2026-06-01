إيقاف 21 شرطياً لتقاعسهم عن حماية العائلة المالكة البريطانية

قالت شرطة ​لندن إن أكثر من 20 من أفرادها ‌المكلفين ​بحماية العائلة المالكة أوقفوا عن العمل بعد اتهام بعضهم بالنوم في قلعة وندسور وترك مواقعهم دون مراقبة.

وذكرت شرطة العاصمة أن 23 فرداً من قيادة حماية العائلة المالكة تلقوا إخطارات بسوء السلوك، وتم وقف21 منهم عن العمل، بعد ما وصفته الشرطة بأنه ‌تحقيق عاجل بدأ الشهر الماضي.

وقال متحدث باسم الشرطة "السلوك المزعوم لا يرقى ‌إلى مستوى المعايير العالية المتوقعة من أفراد ‌الشرطة، ولا سيما في أدوار الحماية ‌في الخطوط الأمامية".

وكُشفت ‌هذه المزاعم بعدما أفادت صحيفة (ذا صن) بأن هناك ​ضباطاً متهمين بترك ‌مواقعهم ​دون مراقبة في قلعة وندسور، وهي أحد مقار الملك تشارلز، والنوم أثناء الخدمة.

ويقع على عاتق ضباط من ​وحدة الشرطة المتخصصة مهمة حماية أفراد العائلة المالكة وحراسة المقار الملكية.