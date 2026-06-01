كلب يطلق النار من بندقية صيد ويصيب امرأة واقفة على الإشارة الضوئية

في حادثة غريبة شهدتها ولاية نبراسكا الأمريكية، أطلق كلب النار عن طريق الخطأ على امرأة، ما تسبب في إصابتها برصاصة في ذراعها.

وتوضح شرطة سكوتسبلاف المحلية أن الحادثة وقعت مساء السبت 23 مايو في متجر صغير، عندما كان كلب من فصيلة الراعي الألماني داخل سيارة مالكه المتوقفة. وتحرك الكلب من جهة إلى أخرى في المقعد الخلفي، ما أدى إلى إطلاق عيار ناري من بندقية صيد كانت محشوة بطلقة حية داخل السيارة واتجهت الطلقة نحو سيارة امرأة كانت متوقفة على بعد بضع أمتار عند إشارة مرور.

وأصابت شظية صغيرة الذراع اليمنى للسيدة، حيث كانت يدها خارج نافذة سيارتها، بينما تحمل باب السيارة الجزء الأكبر من الانفجار. وتم نقلها إلى المستشفى، ولم تكن إصابتها مهددة للحياة وفقا لقرير الشرطة. وما يزال التحقيق مفتوحا، مع الإشارة إلى أن القيادة بسلاح ناري محشو داخل المركبة يعد مخالفة قانونية في نبراسكا.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتسبب فيها كلب بإطلاق النار، ففي مارس 2025، أصيب رجل في تينيسي بخدش في فخذه الأيسر عندما قفز كلبه على السرير وعلقت قدمه في واقي الزناد. كما لقى رجل في كانساس عام 2023 حتفه برصاص بندقية أطلقها كلب بالخطأ خلال رحلة صيد.