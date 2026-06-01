تركيا : إعلان لبيع سيارتين فخمتين اشتُريتا بأموال "حرام"

عرض حزب سياسي تركي أمام مقره الرئيس في أنقرة، سيارتين للبيع بطريقة غريبة وغير مسبوقة بعد أن كتب في إعلان البيع المثبت عليهما أنهما اشتُريتا بأموال "حرام".

ووضع حزب الشعب الجمهوري الذي يشهد انقساماً داخلياً واتهامات بالفساد ينظرها القضاء، السيارتين في ساحة مواجهة لمدخل مقر الحزب؛ ما يتيح رؤيتهما وتصويرهما مع الإعلان المثبت على كل منهما.

وكُتب على السيارة الأولى، مركبة "حرام" للبيع من رئيس بلدية، وكتب على الثانية مركبة "حرام" للبيع من مقاول مع وضع الحروف التي تشير إلى هويتيهما.

وتناقل عدد كبير من المدونين صورا ومقاطع فيديو للسيارتين دون أن ترد تقارير عن تقدم أي أحد لشرائهما، حيث يُعتقد أن عرض البيع غير جاد، ويندرج في إطار السجال الداخلي والاتهامات بالفساد داخل الحزب.

وأثار عرض السيارتين سجالاً جديداً بين قيادات في الحزب، وروايات متباينة حول شرائهما بأموال وفواتير قانونية.

وكانت السيارتان محل جدل في الفترة الماضية بسبب التحقيق في قضايا فساد متشعبة مع المقاول ورجل الأعمال الذي تعود له إحدى السيارتين، ورئيس البلدية الذي تعود السيارة الثانية له وفق الاتهامات التي لم تحسم بعد في القضاء.

ووفقاً لتلك الاتهامات فإن إحدى السيارتين مدرّعة، فيما خضعت السيارة الثانية لتعديلات داخلية كلفت عشرة ملايين ليرة تركية (نحو 217 ألف دولار).

