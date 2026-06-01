قطّتان تشعلان حريقاً في البيت .. والأضرار بقيمة 100 ألف يورو

تسببت قطتان في اندلاع حريق داخل شقة في مدينة فيلدن بولاية بافاريا الألمانية، الواقعة على بعد نحو 70 كيلومترا من ميونخ.

وأعلنت الشرطة امس أن القطتين كانتا بمفردهما داخل الشقة، ويعتقد أنهما أثناء اللعب عبثتا بمفاتيح تشغيل موقد كهربائي، ما أدى إلى تشغيل عينين من الموقد.

وكانت زجاجة بلاستيكية موضوعة على إحدى العينين، فاشتعلت فيها النيران قبل أن تمتد إلى أنحاء الشقة.

ولاحظ شهود تصاعد الدخان، فقاموا بإبلاغ فرق الإطفاء التي تمكنت من إخماد الحريق.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" نفقت إحدى القطتين داخل الشقة جراء الحريق، فيما قدرت الخسائر المادية الناجمة عنه بنحو 100 ألف يورو.