غيرت اسم ابنها بعدما اكتشفت أن رسام الوشم كتبه بطريقة خاطئة

وقعت أم سويدية ضحية خطأ مطبعي محرج، إذ أخطأ فنان الوشم في كتابة اسم ابنها كيفن على ذراعها وكتبه كيلفن مما أوقعها في حالة حرج.

إلا أنها بدلًا من أن تستسلم لليأس وتواجه عملية إزالة مكلفة ومؤلمة، وجدت جوهانا ساندستروم، البالغة من العمر 30 عامًا، حلًا مبتكرًا؛ حيث قامت بتغيير اسم ابنها رسميًا.

إذ أرادت ساندستروم الحصول على وشم ذي قيمة معنوية لتكريم أطفالها، كما صرحت لصحيفة بليكينج لانس تيدنينغ المحلية. لكن قلبها توقف عندما رأت الخطأ، وقالت: "ظننت أنني سأفقد الوعي". وأضافت الأم "قلتُ إنني أريد وشم أسماء أطفالي، وأعطيتُ الفنان أسماءهم. رسم الفنان التصميم ولم يسأل عن التهجئة، لذا لم أُعر الأمر اهتمامًا ولم ألاحظ الخطأ الفادح إلا لاحقًا."

وحين عادت الأم إلى الفنان، ضحك وقال إنه لا يستطيع فعل شيء سوى ردّ المبلغ. وبعد البحث عن خيارات إزالة الوشم، قررت هي وزوجها أن الخيار الأنسب هو تغيير اسم الصبي، الذي كان يبلغ من العمر عامين تقريبًا آنذاك.

وأحبّت ساندستروم وزوجها اسم كيلفن، لأنه اسم فريد. وأوضحت أنه "لا أحد غيره" يحمل اسم ابنها. ولحسن الحظ، تقبّل ابنها الصغير اسمه الجديد.

واستقبلت العائلة مؤخرًا طفلتها الثالثة، فريا، وتتطلع ساندستروم إلى وشم جديد. لكنها هذه المرة تعد بأن تكون أكثر استعدادًا. وقالت: "سأكتبها على ورقة وأتحقق منها أكثر من 10000 مرة".