لسبب مقنع جداً إسقاط مخالفة مرورية لامرأة تمسك الهاتف أثناء القيادة

أسقطت الشرطة الأمريكية مخالفة مرورية صدرت بحق امرأة زعمت أنها تقود وهي تحمل الهاتف في يدها اليمنى، لتُظهر سجلات المحكمة أن المخالفة أُسقطت بناءً على طلب نائب شرطة مقاطعة بالم بيتش الذي حررها لأن المراة المتهمة لا تملك يداً يمنى من الأصل.

وصدرت المخالفة في 11 فبراير على طول طريق نورث ديكسي السريع في ليك وورث بيتش، واتهمت السائقة بانتهاك قانون فلوريدا الخاص باستخدام أجهزة الاتصال اللاسلكي أثناء القيادة. وقد حظيت القضية باهتمام واسع النطاق بعد أن نشرت المرأة مقطع فيديو لحادثة التوقيف المروري على تطبيق تيك توك، حيث شككت في ادعاء نائب الشرطة بأنه رأى جهازًا في "يدها اليمنى". وقالت إنها لا تملك يدًا يمنى.

وكانت شرطة مقاطعة بالم بيتش، أصدرت في 11 فبراير مخالفة مرورية تُصنّفها على أنها "حيازة جهاز اتصال لاسلكي/محمول باليد أثناء القيادة - مخالفة أولى " مع غرامة مدنية قدرها 116 دولارًا.

وفي مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع على تطبيق تيك توك، وثّقت السائقة لحظة التوقيف وتساءلت عن ملاحظة الشرطي. وتشير المخالفة إلى أن الشرطي لاحظ وجود جهاز محمول باليد أثناء سيرها شمالًا على طريق نورث ديكسي السريع.

وخلال التوقيف، سُمع الشرطي وهو يقول إنه رأى الجهاز في "يدها اليمنى". وأكدت المرأة أنها لا تملك يدًا يمنى، وأنها تعتزم الطعن في المخالفة أمام المحكمة. كما طلبت من شرطة مقاطعة بالم بيتش الحصول على لقطات من كاميرا الجسم. وقدّمت قناة CBS12 طلبًا رسميًا للحصول على تلك اللقطات.

وتقول المرأة إنها طلبت تحديد موعدٍ لجلسة استماع، وتعتزم الطعن في المخالفة أمام المحكمة. ولم تردّ شرطة مقاطعة بالم بيتش بعد على قناة CBS12.