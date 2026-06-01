الأصوات الناقدة تلغي مشاركة الملياردير بيتر ثيل في مهرجان فيينا

أعلن منظمو مهرجان فيينا، في منشور على «إنستغرام»، أول من أمس، عن إلغاء مشاركة مقبلة لمستثمر تكنولوجيا المعلومات الملياردير الأميركي، بيتر ثيل، بعد انتقادات متزايدة لحدث مخطط له.

وكان مدير المهرجان، ميلو راو، المعروف بمشاريعه السياسية، قد دافع عن إقامة أمسية نقاش عامة مع ثيل، وأكد حضورها خلال يونيو الجاري، ويعرف الملياردير الأميركي، بيتر ثيل، الذي ينحدر في الأصل من ألمانيا، بآرائه المحافظة اليمينية، وبكونه داعماً مقرباً للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وانتقاده للديمقراطيات الليبرالية.

وانسحب فنانون ومشاركون من الحدث بسبب خطط استضافة ثيل، وقال المنظمون إن انسحاباتهم أضعفت المهرجان «إلى حد غير مقبول»، ولهذا السبب قررت الإدارة إلغاء المناظرة مع بيتر ثيل.

ووفقاً للمهرجان، الذي تموله مدينة فيينا، فقد أصبحت الأصوات الناقدة الأخرى بارزة بشكل متزايد، وقالت مستشارة الثقافة بمدينة فيينا فيرونيكا، كاوب هاسلر، لصحيفة «دير ستاندرد»: «إن الدعوة الموجهة إلى بيتر ثيل تثير، عن حق، استياء كبيراً لدى الجمهور».