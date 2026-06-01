جيمي لي كيرتيس تنعى شقيقتها: رحلت كاتمة أسراري

أعلنت الممثلة الأميركية، جيمي لي كيرتيس، وفاة شقيقتها الممثلة، كيلي كيرتيس، عن عمر يناهز 69 عاماً، واصفة إياها بأنها «موهوبة.. وجميلة بشكل مذهل».

وقالت جيمي لي (67 عاماً) إن شقيقتها توفيت «في منزلها، في أحضان الطبيعة، بسلام»، بعد أن جسدت أدواراً في أفلام تشمل «تريدن بلاسيس» (1983)، الذي ظهرت فيه الشقيقتان معاً، و«ماجيك ستيك» (1987)، و«ذا ديفيل دوتر» (1991) خلال حياتها، وفقاً لوكالة «بي إيه ميديا» البريطانية.

وفي منشور على «إنستغرام»، قالت جيمي لي: «لقد كانت صديقتي الأولى وكاتمة أسراري طوال حياتي، وكانت جميلة بشكل مذهل، وممثلة موهوبة».