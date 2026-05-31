السجن مع الأشغال لأردني روَّع فتاة وصدم سيارتها 3 مرات لأنها رفضت خطبته

أصدرت محكمة أردنية حكما يقضي بإدانة شاب ووضعه بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات، إثر ملاحقته فتاة وصدم مركبتها عمدا، مما أسفر عن تقييد حادث سير تصادمي بين أربع مركبات، بالإضافة إلى إشهار سلاح ناري غير مرخص بقصد الترويع داخل أحد النطاقات المرورية في العاصمة الأردنية.

وفقا لما تضمنه القرار القضائي، تلقى أحد المراكز الأمنية في شرق عمان إخبارا رسميا يفيد بوقوع حادث سير مشترك. وبانتقال الأجهزة الأمنية للموقع، تبين ارتطام أربع مركبات، من بينها مركبة تعود للمشتكى عليه، والذي تبين أنه قام بتغطية لوحة أرقامها بواسطة لاصق أسود لتغيير بياناتها الرقمية، قبل أن يترك المركبة ويفر من المكان، في حين كانت المركبة المستهدفة تقودها فتاة.

وأفادت الفتاة في محضر التحقيق أنها خرجت من منزلها برفقة صديقتها، حيث ترصد لهما المشتكى عليه داخل كراج البناية السكنية.

وأشارت البيانات إلى أن الشاب كان قد تقدم لخطبتها سابقا وقوبل بالرفض، فباشر بإرسال رسائل تهديد إليها. وفي يوم الحادث، أشهر بوجهها سلاحا ناريا، مما دفعها للقيادة بسرعة للفرار منه.

وأوضح التقرير الجنائي أن المشتكى عليه لحق بها بواسطة مركبته وصدمها من الخلف ثلاث مرات متتالية على الطريق العام.

وعند وصول الفتاة إلى إشارة ضوئية وتوقفها بسبب الإضاءة الحمراء، كرر المشتكى عليه صدم مركبتها من الخلف، مما دفعها للاصطدام بمركبتي أجرة، كما تسبب في ارتطام أدى إلى إسقاط عامود تابع للمال العام، قبل أن يترجل الشاب من سيارته حاملا سلاحه ويلوذ بالفرار.

وجرمت المحكمة المختصة بالنظر في قضايا البلطجة والإتاوات، المشتكى عليه بجناية استعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد باستخدام القوة أو العنف بقصد الترويع أو التخويف أو فرض السطوة، وذلك خلافا لأحكام المادة 4151أ من قانون العقوبات. وقررت المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد بحقه، وهي وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية 200 دينار أردني.