دراسة تقول أن الأرض لم تعد تتسع لهم .. أين سيذهب الناس ؟

حذّرت دراسة علمية جديدة من أن البشرية تعيش اليوم بما يفوق قدرة كوكب الأرض على التحمّل، في ظل تزايد الضغط على الموارد الطبيعية وارتفاع معدلات الاستهلاك العالمي، ما يهدد الأمن الغذائي والمائي والاستقرار المناخي خلال العقود المقبلة.

الدراسة، التي نشرتها مجلة "Environmental Research Letters"، اعتمدت على تحليل أكثر من 200 عام من بيانات السكان والبيئة، وكشفت أن عدد سكان العالم الحالي، البالغ 8.3 مليار نسمة، يتجاوز بكثير الحد الذي يمكن للأرض دعمه بشكل مستدام على المدى الطويل.

وقال الباحث الرئيس كوري برادشو، أستاذ علم البيئة العالمية في "جامعة فليندرز"، إن الأرض "لم تعد قادرةً على مواكبة الطريقة التي يستهلك بها البشر الموارد"، مشيراً إلى أن الاعتماد المكثف على الوقود الأحفوري أخفى لسنوات آثار الاستنزاف البيئي الحقيقي.

وأضاف برادشو أن الدراسة تقدّر العدد السكاني المستدام للكوكب بنحو 2.5 مليار شخص فقط، إذا أراد البشر العيش ضمن حدود بيئية آمنة ومستوى معيشي مريح اقتصاديًّا.

وشارك في الدراسة عدد من الباحثين، الذين درسوا العلاقة بين النمو السكاني وتغيّر المناخ والانبعاثات الكربونية والبصمة البيئية العالمية.

ورأى الباحثون أن العالم لا يتجه نحو "انهيار مفاجئ"، لكنه يواجه ضغوطًا متزايدة تشمل فقدان التنوع الحيوي، وتراجع الأمن الغذائي، وازدياد عدم المساواة، ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة لتقليل الاستهلاك وإبطاء النمو السكاني.

وأكدت الدراسة أن "النافذة لا تزال مفتوحةً" أمام التغيير، إذا تعاونت الحكومات والمجتمعات على تبنّي سياسات أكثر استدامة لحماية الموارد الطبيعية ومستقبل الأجيال القادمة.