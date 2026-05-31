وفاة جزار أصاب نفسه بالخطأ خلال ذبح الأضحية

في واقعة مأساوية، لقي جزار مصرعه امس السبت إثر تعرضه لطعنة نافذة عن طريق الخطأ أثناء ذبح أضحية في محافظة الجيزة بمصر.

وفارق الجزار الحياة متأثرًا بإصابته الخطيرة، رغم محاولات إسعافه ونقله إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى متأثرًا بجراحه.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، بدأت تفاصيل الحادثة بتلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بإصابة أحد الجزارين المشاركين في أعمال نحر الأضاحي خلال عيد الأضحى. وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ لمعاينة الواقعة وفحص ملابساتها والاستماع إلى أقوال الشهود.

وأظهرت التحريات الأولية أن الجزار فقد توازنه بصورة مفاجئة أثناء ذبح الأضحية، ما أدى إلى وقوعه على السكين الذي كان يحمله بيده وإصابته بطعنة نافذة بالغة الخطورة أودت بحياته لاحقًا.

وعلى إثر ذلك، اتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة، فيما أُخطرت النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.



