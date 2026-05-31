في رسالة كتبتها لصديقتها في شهر العسل .. الأميرة ديانا: الزواج رائع لكنني أكره لندن

كشفت رسالة تم الكشف عنها مؤخرًا، عن سر جديد من أسرار أميرة ويلز الراحلة، ديانا، والتي عبّرت فيها عن كراهيتها للعاصمة لندن، معترفة في المقابل بحبها للطبيعة الأسكتلندية.

وفي رسالة تم طرحها في مزاد علني حديثًا، وجّهتها ديانا إلى صديقتها في المدرسة، أنها تستمتع بـ"شمس لا تنتهي" و "بحار هادئة" خلال رحلة بحرية على متن اليخت الملكي "بريطانيا".

وقالت الأميرة في رسالتها، المكتوبة على ورق يحمل شعار العائلة المالكة، والمرسلة إلى كاثرين هانبري، زميلتها السابقة في مدرسة ويست هيث للبنات في كينت: "لقد قضينا شهر عسل رائع مع شمس لا تنتهي وبحر هادئ لحسن الحظ.. نحن الآن في أسكتلندا حتى نهاية أكتوبر، وهو أمر ممتع للغاية بالنسبة لنا، فأنا أعشق التواجد في الهواء الطلق طوال اليوم وأكره لندن".

وأضافت أيضًا: "من الرائع أن تكون متزوجًا، أعتقد أنه من الآمن أن أقول ذلك بعد شهرين".

ووفق ما ذكرت صحيفة "التلغراف" البريطانية، فإن الرسالة تشير إلى أن ديانا كانت تتأقلم مع حياتها الجديدة ودورها داخل العائلة المالكة، إذ كتبت أن "الأمر يتعلق باللعب مع الكبار".

واستقل الزوجان اليخت الملكي بعد زفافهما في 29 يوليو 1981، للقيام برحلة بحرية لمدة 12 يومًا في البحر الأبيض المتوسط ​​قبل التوجه إلى بالمورال لعدة أشهر.

وتُعدّ الرسالة، المؤرخة في 27 سبتمبر، من بين مجموعة من المقتنيات التي ستعرضها صديقة الأميرة من أيام الدراسة، كاثرين، في مزاد علني.

وتشمل هذه المقتنيات صورًا للأميرة المستقبلية في المدرسة، إحداها تُظهرها جالسة مع عدد من صديقاتها، من بينهن الممثلة تيلدا سوينتون، والمخرجة السينمائية جوانا هوغ.

ستُعرض المجموعة للبيع في مزاد جورينج للفنون الجميلة والديكورات الداخلية في لويس، شرق ساسكس، في يوليو. ويُقدّر سعرها بما بين 4000 و6000 جنيه إسترليني.

يتزامن توقيت هذا البيع مع ما كان سيصبح الذكرى السنوية الخامسة والأربعين لزواج الأمير آنذاك وديانا.

