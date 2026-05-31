نجوى فؤاد تشكو من الوحدة : "حتى جرس التليفون مبيرنش في العيد"

كشفت الفنانة نجوى فؤاد عن تفاصيل حالتها الصحية والنفسية، مؤكدة شعورها بالوحدة وغياب المقربين عنها، خاصة خلال المناسبات والأعياد.

وقالت نجوى فؤاد انها خضعت لعملية جراحية بسبب الغضروف، وأضافت "أنا راضية وبحمد ربنا دايما، زي ما شفنا حاجات حلوة كتير لازم نستقبل متاعب من الزمن".

أما عن احتفالها بالعيد، فقالت: "أنا معنديش عزوة وأسرة وأولاد وأنا السبب، بحس بفراغ كبير جدا، أما الأصدقاء مبقاش في أصدقاء، مفيش ناس بتسال على الواحد زي الأول، جرس التليفون مبقاش بيرن".

وأضافت نجوى فؤاد أنها أصبحت تشعر بغياب الدعم والسؤال من المحيطين بها كما كان يحدث في السابق، موضحة أن الوحدة أصبحت تسيطر على حياتها بشكل كبير.

يذكر أن آخر أعمال نجوى فؤاد مشاركتها في مسلسل "تلت التلاتة" الذي عرض في رمضان 2023 من بطولة غادة عبد الرازق، محمد القس، أحمد مجدي، مي سليم، صلاح عبدالله، ليلى أحمد زاهر، تأليف هبة الحسينى، وإخراج حسن صالح.