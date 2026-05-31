"غوغل" تستعد لتغيير ثوري لميزة الترجمة الفورية

بينما تعمل ميزة الترجمة الفورية على نظامي أندرويد وiOS فقط عادة عند استخدام سماعات الرأس أو الأذن، يبدو أن شركة غوغل تسعى لتغيير هذا قريبًا.

ويبدو أن شركة غوغل تستكشف حاليًا خيارًا يتيح للمستخدمين الاستماع إلى الترجمة الفورية بدون الحاجة إلى سماعات.

وبدلًا من ذلك، سيكون بإمكان المستخدمين الاستماع إلى النص المترجم عبر تقريب سماعة الهاتف (مكبر الصوت الخاص) من أذنهم، بحسب تقرير لموقع "أندرويد أوثوريتي" المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

ويجري اختبار هذه الميزة ضمن إصدار رقم 10.18.45.917270523.4 من تطبيق "ترجمة غوغل" لنظام أندرويد، وهي ليست متاحة رسميًا بعد.

وستضيف "غوغل" عبر هذه الميزة خيارًا جديدًا لوضع "Listening mode" لتفعيل هذا الوضع عند تقريب الهاتف من الأذن.

ولن تتغير نتيجة الترجمة سواء استخدم المستخدم سماعة الهاتف الداخلية أو سماعات أذن خارجية.

وتكتسب هذه الميزة أهمية كبيرة بالنسبة للأشخاص الذين لا يرغبون في استخدام سماعات الأذن للترجمة الفورية أو لا يستطيعون استخدامها لأسباب طبية.

ولا يتضح بعد الموعد المتوقع لإطلاق "غوغل" لميزة الترجمة الفورية بدون سماعات أذن.