7 فوائد تجعل الفجل من أكثر الخضروات المفيدة للصحة

ينصح العديد من خبراء التغذية بإضافة الفجل إلى السلطات والنظام الغذائي اليومي لما يحتويه من عناصر مفيدة للجسم، فما هي أهم فوائده؟



1-دعم المناعة:

يعتبر الفجل من أهم الخضار التي تدعم صحة الجسم وتحميه من الأمراض، فكل 100 غ منه تحتوي على 15 ملغ من فيتامين C الذي يدعم المناعة ويعزز إنتاج الكولاجين، وللاستفادة منه بشكل أفضل يجب تناول الفجل طازجا.

2- صديق للجهاز الهضمي:

يحتوي الفجل على الألياف الغذائية التي تحارب الإمساك وتحسن حركة الأمعاء، كما يحتوي على مواد تغذي البكتيريا المعوية النافعة.

3- مثالي للحمية:

تتراوح قيمة السعرات في الفجل ما بين 14 و20 سعرة حرارية في كل 100 غ، وكون الفجل غني بالماء فهو يعطي شعورا بالشبع دون الحاجة لتناول كميات كبيرة منه.

4-حماية القلب:

الفجل غني بالبوتاسيوم الذي ينظم ضغط الدم، ويقلل تأثير الصوديوم الضار، ويحافظ على توازن السوائل في الجسم.

5-مضاد أكسدة:

يحتوي الفجل على الأنثوسيانين (الملون للأحمر) والإيزوثيوسيانات (المواد المسؤولة عن الطعم الحار)، وهي مركبات تحمي الخلايا من الشيخوخة المبكرة وتُقلل الالتهابات.



6- ينظف الكبد:

الزيوت الخردلية الموجودة في الفجل تعتبر مفيدة للكبد والمرارة، وتحفز إفراز العصارة الصفراوية، ما يساعد الجسم على التخلص من السموم.

7- مفيد للدم:

الفجل غني بحمض الفوليك (فيتامين B9) الضروري لتكون الدم وانقسام الخلايا، وهو مهم جدا للمرأة الحامل لتطوير الجهاز العصبي للجنين، كما أنه يدعم صحة القلب والمناعة.