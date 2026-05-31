7 فوائد تجعل الفجل من أكثر الخضروات المفيدة للصحة
ينصح العديد من خبراء التغذية بإضافة الفجل إلى السلطات والنظام الغذائي اليومي لما يحتويه من عناصر مفيدة للجسم، فما هي أهم فوائده؟
1-دعم المناعة:
يعتبر الفجل من أهم الخضار التي تدعم صحة الجسم وتحميه من الأمراض، فكل 100 غ منه تحتوي على 15 ملغ من فيتامين C الذي يدعم المناعة ويعزز إنتاج الكولاجين، وللاستفادة منه بشكل أفضل يجب تناول الفجل طازجا.
2- صديق للجهاز الهضمي:
يحتوي الفجل على الألياف الغذائية التي تحارب الإمساك وتحسن حركة الأمعاء، كما يحتوي على مواد تغذي البكتيريا المعوية النافعة.
3- مثالي للحمية:
تتراوح قيمة السعرات في الفجل ما بين 14 و20 سعرة حرارية في كل 100 غ، وكون الفجل غني بالماء فهو يعطي شعورا بالشبع دون الحاجة لتناول كميات كبيرة منه.
4-حماية القلب:
الفجل غني بالبوتاسيوم الذي ينظم ضغط الدم، ويقلل تأثير الصوديوم الضار، ويحافظ على توازن السوائل في الجسم.
5-مضاد أكسدة:
يحتوي الفجل على الأنثوسيانين (الملون للأحمر) والإيزوثيوسيانات (المواد المسؤولة عن الطعم الحار)، وهي مركبات تحمي الخلايا من الشيخوخة المبكرة وتُقلل الالتهابات.
6- ينظف الكبد:
الزيوت الخردلية الموجودة في الفجل تعتبر مفيدة للكبد والمرارة، وتحفز إفراز العصارة الصفراوية، ما يساعد الجسم على التخلص من السموم.
7- مفيد للدم:
الفجل غني بحمض الفوليك (فيتامين B9) الضروري لتكون الدم وانقسام الخلايا، وهو مهم جدا للمرأة الحامل لتطوير الجهاز العصبي للجنين، كما أنه يدعم صحة القلب والمناعة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news