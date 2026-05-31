علماء بريطانيون ينجحون في انتاج الكهرباء من ملح الطعام

سجّل علماء بريطانيون اختراقاً جديداً في مجال توليد الطاقة الكهربائية، وتخزينها بشكل مستدام، بعد أن تمكنوا من تحويل الملح تحت الماء إلى كهرباء، بما يجعل من السهل تجاوز العديد من المشاكل الخاصة بتوفير الطاقة.

وبحسب التقرير الذي نشره موقع "interesting engineering" العلمي المتخصص، فقد نجح الباحثون في "جامعة كوين ماري" البريطانية بلندن، و"جامعة وارويك"، و"إمبريال كوليدج" لندن، و"جامعة ميركاتوروم"، و"معهد ير" إنتاج مولد كهربائي بمواصفات خارقة، حيث يعتمد على الملح وبعض المكونات الحيوية من أجل توليد الطاقة الكهربائية.

وبحسب التقرير فإن هذا المولد الكهربائي الرطب يقوم بإنتاج الكهرباء من ملح الطعام والجيلاتين والكربون المنشط.

وذكر الباحثون في دراسة جديدة: "تتطلب أجهزة الاستشعار القابلة للارتداء، والزراعية، والبيئية، بشكل متزايد، مصادر طاقة تعمل في بيئات رطبة دون الحاجة إلى استبدال البطاريات بشكل متكرر، لا سيما بالنسبة للرقع الجلدية والوحدات البعيدة التي يصعب الوصول إليها".

وأضافوا: "تستطيع المولدات الكهربائية التي تعمل بالرطوبة (MEGs) تحويل الرطوبة المحيطة والرطوبة الفسيولوجية إلى كهرباء، لكن العديد من الأنظمة تعتمد على بوليمرات متينة أو هياكل معقدة تُعيق نشرها على نطاق واسع وبشكل مسؤول بيئياً".

ووفقاً للدراسة تُنتج وحدة واحدة منها تياراً كهربائياً مستمراً يبلغ حوالي 1 فولت لأكثر من 30 يوماً عن طريق امتصاص الرطوبة المحيطة.

ومن خلال توصيل وحدات متعددة على التوالي، تمكن الفريق من رفع الأداء إلى 90 فولت و5.08 مللي أمبير، وهو ما يكفي لتشغيل سلسلة من 40 مصباح (LED).

ويحوّل هذا النهج رطوبة الجو من عائق إلكتروني إلى مصدر طاقة فعال ويُصنّع مولد الطاقة الكهرومغناطيسي باستخدام عملية مائية، ويعتمد على مواد متوفرة بكثرة وغير سامة، مما يوفر بديلاً صديقاً للبيئة للبطاريات التقليدية في ظل تزايد النفايات الإلكترونية عالمياً.

ويُمكّن هذا النهج حركة الأيونات داخل المادة.

وقال الدكتور ديميتريوس باباجورجيو، المؤلف الرئيسي للدراسة: "كان هدفنا إعادة النظر في كيفية تصميم وتصنيع المواد الإلكترونية".

ويُظهر هذا البحث إمكانية تصنيع أجهزة طاقة عالية الأداء من مواد منخفضة التكلفة وصديقة للبيئة. وتُبرز قدرة نظام قائم على الجيلاتين على توليد طاقة كهربائية ذات قيمة قابلية هذا النهج للتوسع.