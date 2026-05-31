نباتات من الطب الشعبي الهندي تساعد في محاربة السكري

أظهرت دراسة نشرتها مجلة Frontiers in Nutrition أن بعض النباتات التي تستخدم في الطب الشعبي في الهند قد تكون مفيدة في محاربة السكري.

وحلل القائمون على الدراسة منشورات علمية نشرت ما بين عامي 1995 و2025، تتعلق بالنباتات الطبية التي تستخدم في الطب الشعبي الهندي للسيطرة على مستويات السكر في الدم، وتشمل الأجزاء الأكثر استخداما من هذه النباتات الأوراق والجذور والثمار واللحاء والبذور.

ووجد الباحثون أن بعض النباتات كانت لها نتائج واعدة في محاربة السكري منها: الجامون، والقرع المر، والجودوتشي، والجيمنيما، والحلبة، والثوم، والصبار، والأشواغاندا، إذ تحتوي هذه النباتات على مركبات حيوية نشطة مثل الفلافونويدات، والقلويدات، والفينولات، والصابونينات، والتربينويدات.

وأظهرت الدراسات قبل السريرية ان المواد المذكورة تدعم إنتاج الإنسولين في الجسم، وتزيد من حساسية الأنسجة للإنسولين، وتقلل من امتصاص الغلوكوز في الأمعاء، وعلى سبيل المثال فإن مادة الكارانتين المستخلصة من القرع المر، الجيمنيميك المستخلص من نبات الجيمنيما، و4-هيدروكسي إيزولوسين المستخلص من الحلبة، كلها مواد ذات فعالية محتملة مضادة لداء السكري.

ويؤكد العلماء أن هذه النباتات ليست بديلا عن العلاج الدوائي الحالي للسكري، ويلزم إجراء المزيد من الدراسات حول آليات تأثيرها وسلامتها والجرعات التي يجب استخدامها، وإجراء تجارب سريرية حول هذا الموضوع، ومع ذلك، قد تسهم المعرفة التقليدية بالنباتات الطبية في البحث عن مناهج جديدة للوقاية من داء السكري وعلاجه.