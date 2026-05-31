لأسباب غامضة .. إلغاء مفاجئ لجولة محمد رمضان في أميركا

في خطوة غير متوقعة أثارت الكثير من علامات الاستفهام، أعلنت الشركة المنظمة لجولة الفنان المصري محمد رمضان الغنائية في الولايات المتحدة الأميركية، عن إلغاء حفله الذي كان مقرراً إقامته، امس السبت، على مسرح "إنفوسيس" العريق داخل مجمع "ماديسون سكوير جاردن" بنيويورك.

وجاء هذا القرار قبل ساعات قليلة من انطلاق الحفل، في الوقت الذي كانت تستعد فيه الجاليات العربية في أميركا للحضور، دون أن تكشف الشركة المنظمة عن الأسباب الحقيقية وراء هذا الإلغاء المفاجئ.

ولم يتوقف الأمر عند إلغاء حفل نيويورك، حيث أكد الموقع الرسمي لطرح التذاكر إلغاء حفل رمضان التالي، والمقرر إقامته في 6 يونيو المقبل على مسرح "دولبي" الشهير بولاية كاليفورنيا، مما يعني إلغاء الجولة الأميركية للفنان المصري كاملة.

وفي سياق متصل، أثار هذا الإلغاء التساؤلات لاسيما وأن النجم المصري أحمد سعد يستعد بدوره لبدء جولة غنائية في عدة مدن أميركية اعتباراً من 11 يونيو المقبل، وتشمل حفلاً على ذات المسرح وهو "دولبي" بكاليفورنيا، غير أن جولة سعد لا زالت قائمة في مواعيدها ولم تشهد أي إلغاءات مشابهة.

من جانبه، التزم الفنان محمد رمضان الصمت التام، ولم يصدر عنه أي بيان توضيحي عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، على الرغم من ترويجه المكثف طوال الفترة الماضية لهذه الجولة الأميركية.

يذكر أن محمد رمضان قد عاد إلى القاهرة أمس بعد أداء فريضة الحج هذا العام رفقة زوجته وشقيقيه.