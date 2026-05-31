فيلم «النظر إلى الشمس» يكتسح جوائز السينما الألمانية

هيمن فيلم «النظر إلى الشمس» للمخرجة ماشا شيلينسكي على جوائز السينما الألمانية لعام 2026، بعدما حصد 10 جوائز، من بينها الجائزة الكبرى «لولا الذهبية» لأفضل فيلم روائي.

كما منحت الأكاديمية الألمانية للسينما الفيلم جوائز أفضل مخرج وأفضل سيناريو وأفضل ممثلة في دور مساعد للينا أورزندوفسكي خلال الحفل الذي أقيم الليلة قبل الماضية. وكان الفيلم، الذي يتناول قصص نساء عدة يعشن في المزرعة نفسها عبر فترات زمنية مختلفة، قد دخل المنافسة بأكبر عدد من الترشيحات.

وحصل فيلم «رسائل صفراء» للمخرج إلكر تشاتاك، على جائزة «لولا الفضية».

أما «لولا البرونزية» فذهبت إلى فيلم الكوميديا «يا لهذا الفراغ الذي لا يوصف» للمخرج زيمون فيرهوفن، والمقتبس من رواية يواخيم مايرهوف التي تحمل الاسم نفسه. وفازت الممثلة المخضرمة زينتا بيرغر، والدة فيرهوفن، بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في الفيلم. وبدت الممثلة البالغة من العمر 85 عاماً متأثرة بشدة أثناء تسلمها الجائزة، ووصفت اليوم بأنه «أكثر مما يمكن احتماله».

كما فاز زميلها في الفيلم ميشائيل فيتنبورن بجائزة أفضل ممثل في دور مساعد، فيما حصل أوجوست ديل على جائزة أفضل ممثل عن أدائه في فيلم «اختفاء يوزف منجيليه».

ونال المخرج فيم فيندرس جائزة الأكاديمية الألمانية للسينما الفخرية، تقديراً لإسهاماته البارزة في السينما الألمانية.