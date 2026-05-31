وداعاً الفيلسوف الأنيق.. فرنسا تنعى إدغار موران

غيب الموت، أول من أمس، عالم الاجتماع والفيلسوف الفرنسي إدغار موران، الذي يعد إحدى أبرز الشخصيات في الحياة الفكرية الفرنسية، عن 104 أعوام.

وقالت زوجته، صباح أبوسلام موران، في بيان، وفق وكالة الأنباء الفرنسية: «حتى أيامه الأخيرة، بقي إدغار موران منصتاً للعالم وللآخرين وللقضايا الإنسانية الكبرى التي غذت فكره»، مضيفة: «اليوم، الفراغ الذي يتركه هائل، لكن شجاعته ووفاءه للناس والأفكار، وصرامته الأخلاقية وأمله، تواصل مرافقتنا».

ويوصف موران بأنه «عملاق فكري»، وله مؤلفات متنوعة، ذاع صيتها في فرنسا وخارجها، التي خالفت علم الاجتماع التقليدي.

وكرّس الفيلسوف الذي ولد في الثامن من يوليو 1921 في باريس، حياته لتعزيز روح النقد ومناهضة التعصّب، وكان «الجدّ الأكبر لجميع الفرنسيين» و«ذاكرة القرن العشرين»، كما كتبت صحيفة اليسار «ليبراسيون» في بورتريه نشرته عام 2021 عن الفيلسوف الأنيق، المحبّ للقبّعات وربطات العنق الحريرية، والمقاوم السابق إبان الحرب العالمية الثانية.

ونعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إدغار موران عبر منصة «إكس»، مشيداً بجندي المقاومة، المدافع عن الطبيعة والشعوب، الذي لم يتوقف طوال حياته الثرية عن التنوير، متقدماً «بأحر التعازي لأحبائه». كما انهالت كلمات النعي والرثاء للفيلسوف الراحل عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مسؤولين ومشاهير.