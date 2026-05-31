«يوم الزي الألماني» يحتفي بالملابس والتقاليد

يحفل «يوم الزي التقليدي الألماني» في مدينة لوبيناو بمنطقة شبريفالد بعروض للأزياء التقليدية والموسيقى والرقصات الشعبية. وافتتحت الفعالية السنوية، التي تمثل منصة لعرض الأزياء التراثية من مختلف أنحاء ألمانيا، أمس، من خلال «سوق التقاليد».

ويشمل الحدث - الذي يختتم اليوم - عرض أزياء شعبية متنوعة، من بينها الزي التقليدي لمنطقة شفالم في شمال ولاية هيسن، والزي الاحتفالي التقليدي للزورب في ولاية براندنبورغ، إلى جانب أزياء تقليدية من ولاية تورينغن.

كما يمكن للزوار الاستمتاع بعروض للرقصات الشعبية التقليدية من مختلف مناطق ألمانيا، فيما يقدم الكورال النسائي في مدينة لوبن أغاني شعبية من التراث الزوربي/الوندي. ومن أبرز فعاليات المهرجان اختيار «الزي التقليدي الألماني للعام»، وهي الجائزة التي تذهب هذا العام إلى مجموعة من منطقة لاوزيتس.

ويشارك في الفعالية أكثر من 200 مندوب، يمثلون جميع الاتحادات الإقليمية المعنية بالحفاظ على التراث والزي التقليدي في ألمانيا.