مونتيرة «حرب النجوم» تغيب عن 80 عاماً

توفيت مارسيا لوكاس، الحائزة جائزة الأوسكار عن عمل مونتاج فيلم «حرب النجوم» الأصلي عام 1977، حسبما أعلنت محامية عائلتها أول من أمس.

وقالت المحامية ديدري فون روك، إن لوكاس، التي كانت متزوجة من مؤلف سلسلة أفلام «حرب النجوم» جورج لوكاس من 1969 وحتى 1983، توفيت الأربعاء الماضي متأثرة بإصابتها بمرض السرطان، مشيرة إلى أن لوكاس توفيت في كاليفورنيا محاطة بأحبائها عن عمر ناهز 80 عاماً.

وتولت لوكاس عمل مونتاج فيلم «عودة الجيداي» عام 1983، وأفلام ما قبل حرب النجوم التي أخرجها جورج لوكاس، ومنها فيلم «أميركان غرافيتي». وكانت أيضاً جزءاً من فريق مونتاج أفلام المخرج مارتن سكورسيزي في السبعينات.