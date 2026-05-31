كندي يعترف بالذنب في بيع مواد قاتلة لأشخاص انتحروا

اعترف رجل كندي متهم ببيع منتجات قاتلة في 40 دولة لمئات الأشخاص الذين اشتروها لإنهاء حياتهم، بالذنب أول من أمس، في 14 تهمة تتعلق بتقديم المشورة أو المساعدة على الانتحار.

ووقف كينيث لو داخل قفص الاتهام بمحكمة في مدينة نيوماركت بمقاطعة أونتاريو للرد على الاتهام بالاعتراف بالذنب. وبموجب شروط الاتفاق، سيسحب المدعون الكنديون 14 تهمة قتل موجهة إليه. ومن المقرر صدور حكم العقوبة في سبتمبر المقبل.

وفي قاعة المحكمة، مسح أفراد عائلات الضحايا دموعهم، بينما قام المدعي العام بتفصيل اللحظات الأخيرة لنحو 100 شخص ماتوا بعد استخدام المنتجات القاتلة التي تم شراؤها من لو.

وتحقق الشرطة في كندا وحول العالم في أكثر من 100 حالة انتحار مرتبطة بالمتهم لو. وتتعلق التهم الموجهة إليه في المحكمة الكندية بـ14 شخصاً في جميع أنحاء أونتاريو تراوح أعمارهم بين 16 و36 عاماً.