قطتان بمفردهما داخل الشقة تتسببان في خسائر كبيرة

تسببت قطتان في اندلاع حريق داخل شقة في مدينة فيلدن بولاية بافاريا الألمانية، الواقعة على بُعد نحو 70 كيلومتراً من ميونيخ. وأعلنت الشرطة، أول من أمس، أن القطتين كانتا بمفردهما داخل الشقة، ويعتقد أنهما أثناء اللعب عبثتا بمفاتيح تشغيل موقد كهربائي، ما أدى إلى تشغيل عينين من الموقد.

وكانت زجاجة بلاستيكية موضوعة على إحدى العينين، فاشتعلت فيها النيران قبل أن تمتد إلى أنحاء الشقة.

ولاحظ شهود تصاعد الدخان، فقاموا بإبلاغ فرق الإطفاء التي تمكنت من إخماد الحريق.

ونفقت إحدى القطتين داخل الشقة جراء الحريق، فيما قدرت الخسائر المادية الناجمة عنه بنحو 100 ألف يورو.

ورجحت مصادر أن الحادثة وقعت بسبب موقد يعمل باللمس أو بمفاتيح دائرية سهلة الحركة، حيث يكفي وثوب القطة أو مشيها فوق لوحة التحكم لتشغيل الجهاز الذي تسببت نيرانه في تلك الأضرار.