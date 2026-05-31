منصات تدفع 27 مليون دولار بسبب أزمة نفسية لطلبة في كنتاكي

أظهرت سجلات اطلعت عليها «رويترز» أول من أمس، ​أن إحدى المناطق التعليمية في ولاية كنتاكي الأميركية حصلت ‌على نحو ​27 مليون دولار من منصات للتواصل الاجتماعي في عمليات تسوية، بعد اتهام شركات هذه المنصات بالتسبب في أزمة صحية نفسية بين الطلاب. وكشفت السجلات لأول مرة عن الشروط المالية للتسوية، والتي تحملت شركة «ميتا بلاتفورمز» أكبر ⁠قدر منها بدفع تسعة ملايين دولار.

وتمكنت «ميتا بلاتفورمز» في 21 الجاري من عمل التسوية بشأن الدعوى التي رفعتها منطقة بريثيت التعليمية، قبل أسابيع قليلة من موعد ‌المحاكمة المزمعة في يونيو المقبل. وجاء ذلك في أعقاب تسويات سابقة من المدعى عليهم الآخرين (شركة سناب وشركة ألفابت ‌التي تمتلك منصة يوتيوب، وكذلك شركة بايت دانس ‌التي تمتلك تيك توك).

واتهمت ​منطقة ⁠بريثيت التعليمية، التي ⁠تفيد البيانات الاتحادية بأنها تخدم 1600 طالب فقط، الشركات بتصميم منصاتها بهدف إبقاء المستخدمين صغار السن مدمنين عليها، ما ⁠يؤدي إلى القلق والاكتئاب وإيذاء النفس بين التلاميذ، وترك المدارس تتعامل مع العواقب. وطلبت أكثر من 60 مليون دولار لتغطية تكاليف مواجهة تأثير وسائل التواصل على الصحة العقلية للطلاب، وتمويل برنامج للصحة العقلية مدته ‌15 عاماً للحد من المشكلة.