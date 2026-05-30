مدير الصحة العالمية يدعو مواطني الكونغو لدور محوري في مواجهة إيبولا

دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم السبتـ المجتمعات المحلية في ‌منطقة تفشي فيروس إيبولا في الكونغو إلى الاضطلاع بدور محوري في مواجهة المرض.

وقال غيبريسوس لصحافيين بعد وصوله إلى بونيا، عاصمة إقليم إيتوري، وهي بؤرة تفشي فيروس إيبولا الحالي "تفهم ‌المجتمعات المحلية المشكلات بشكل أفضل وتعرف الحلول أيضاً".

وأضاف "نعم، المجتمع الدولي يشارك في هذه الجهود تحت قيادة حكومة جمهورية ‌الكونغو الديمقراطية. وفي الوقت نفسه، فإن ‌امتلاك المجتمعات المحلية لزمام هذه القضية يظل أمراً ‌حاسماً. نحن هنا لمناقشة ‌هذا الأمر مع المواطنين، والمساعدة في مواجهة أي تحديات".

وعند وصوله إلى كينشاسا، عاصمة الكونغو ‌يوم الخميس، دعا غيبريسوس إلى مزيد من ⁠الدعم الدولي لمكافحة إيبولا، مشيراً إلى أن منظمة الصحة العالمية لم تتلق حتى الآن سوى نحو ثلث ⁠التمويل الذي تحتاجه.