حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي الجمرات في آخر أيام التشريق

واصل حجاج بيت الله الحرام اليوم أداء نسك رمي الجمرات في ثالث أيام التشريق وآخر أيام الحج حيث توافدوا إلى منشأة الجمرات لرمي الجمرات الثلاث مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة اقتداءً بسنة النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - في أجواء إيمانية مفعمة بالسكينة والطمأنينة.

ومع اكتمال رمي الجمرات في آخر أيام التشريق يختتم الحجاج المتأخرون مناسكهم في مشعر منى قبل التوجه إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع.