حاولوا إنقاذ طفل سقط في الماء .. نهر دجلة يبتلع 6 أشخاص من عائلة واحدة

لقي 6 أشخاص من عائلة واحدة مصرعهم غرقًا، فيما فُقد شخص سابع، في حادث مأساوي وقع في منطقة المحزم بمحافظة صلاح الدين شمال العراق، إثر محاولة إنقاذ طفل سقط في نهر دجلة، أثناء نزهة عائلية.

وبحسب مصادر محلية، بدأ الحادث عندما سقط طفل في النهر خلال رحلة ترفيهية لعائلتين قدمتا من العاصمة بغداد، ما دفع عدداً من أفراد العائلة إلى النزول تباعاً لإنقاذه، قبل أن يجرفهم تيار النهر القوي نتيجة ارتفاع منسوب المياه وشدة الجريان، ليتحول الموقف إلى حادث غرق جماعي.

وأشارت المصادر إلى أن 13 شخصاً دخلوا إلى مجرى النهر خلال الحادث، من رجال ونساء وأطفال، وتمكنت فرق الدفاع المدني من إنقاذ 6 أشخاص، في حين جرى انتشال 6 جثث، مع استمرار البحث عن شخص مفقود قد يرفع عدد الضحايا إلى 7 من العائلة نفسها.

وتتواصل عمليات البحث في نهر دجلة للوصول إلى الشخص المفقود، فيما نُقلت الجثامين المنتشلة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وتأتي هذه الحادثة في ظل ارتفاع ملحوظ في مناسيب نهري دجلة والفرات في العراق خلال الفترة الأخيرة، نتيجة زيادة الإطلاقات المائية والأمطار في دول المنبع خلال الأسابيع الماضية، ما أدى إلى زيادة سرعة الجريان وارتفاع مخاطر السباحة في بعض المناطق النهرية.

ومع تزامن الحادث مع عطلة عيد الأضحى وتوجه العديد من العائلات إلى ضفاف الأنهار والمتنزهات، تجددت تحذيرات الجهات المختصة من السباحة في المواقع غير المخصصة أو الاقتراب من الحواف الطينية والمنحدرات، في ظل تكرار حوادث الغرق خلال مواسم الأعياد والعطل الرسمية.