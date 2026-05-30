صورة مسربة تكشف الألوان الأربعة المتوقعة لـ آيفون 18 برو

تتزايد الشائعات حول ألوان طرازي آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس، ولكن تسريبًا جديدًا قدم ما قد يكون أول لمحة عن تشكيلة الألوان الجديدة من خلال مكونات كاميرا يُزعم أنها تعود للهواتف القادمة من شركة أبل هذا العام.

وتتمتع شركة أبل بسمعة معروفة في الحفاظ على سرية منتجاتها غير المُعلنة، لكن مع إنتاج عشرات الملايين من أجهزة آيفون الجديدة عبر شركاء خارجيين حول العالم، يصبح من الصعب إبقاء كل التفاصيل طي الكتمان.

وفي الشهر الماضي، نقل موقع "Macworld" عن مصدر مرتبط بسلسلة توريد أبل، قوله إن سلسلة آيفون 18 برو ستأتي بأربعة ألوان جديدة: هي الفضي، والأزرق الفاتح، والكرزي الداكن والرمادي الداكن.

والآن، تؤكد صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي على ما يبدو تشكيلة الألوان هذه، بحسب تقرير لموقع "9to5Mac" المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

وفي الصور يظهر ما يُقال إنه غطاء عدسات الكاميرات الخلفية لطرازي آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس.

وتُظهر الصورة الألوان الأربعة نفسها، المذكورة سابقًا، وهي الفضي، والأزرق الفاتح، والكرزي الداكن والرمادي الداكن.

ولا يزال المصدر الأصلي للصورة غير معروف حتى الآن. ويشير موقع "9to5Mac" إلى أنه ومن المهم التعامل مع هذه الصورة بحذر، إذ أنها من المحتمل أن تكون قد صُممت خصيصًا لتتوافق مع تقرير "Macworld".

لكن الموقع أشار إلى أنها قد تكون، مع ذلك، مكونات الكاميرا حقيقية بالفعل، لافتًا إلى أنه في العام الماضي، نشر المُسرّب "Sonny Dickson" صورًا لمكونات كاميرا في يوليو، والتي تبين لاحقًا أنها تعكس بدقة بعض ألوان سلسلة آيفون 18 برو.