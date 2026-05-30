قريبًا في "واتساب" .. رسائل مموهة لا تظهر إلا عند الضغط عليها

يعمل تطبيق المراسلة "واتساب"، المملوك لشركة ميتا، على ميزة ستسهل على المستخدمين إرسال رسائل تُخفي المحتوى الحساس خلف طبقة ضبابية.

وسيتمكن المستخدمون مع هذه الميزة المقبلة من إخفاء نص مُحدد كمحتوى مُخفي قبل إرسال الرسالة ليظهر مموهًا عند الإرسال.

وسيكون بإمكان المستلمين الضغط على الرسالة المموهة لإظهار نصها المخفي، بحسب ما نشره موقع "WABetaInfo" المتخصص في تحديثات تطبيق واتساب على حسابه على منصة إكس.

وسيساعد ذلك الأشخاص على مشاركة الرسائل دون الكشف الفوري عن التفاصيل، كما ستُقلل الميزة من الحرق غير المقصود داخل الدردشات الجماعية، حيث قد لا يرغب الجميع في رؤية المحتوى نفسه في الوقت ذاته.

وستكون الميزة متوافقة مع الرسائل النصية ووصف الوسائط، وقد تدعم مستقبلًا الصور ومقاطع الفيديو أيضًا.

ولا تزال هذه الميزة قيد الاختبار، ومن المتوقع أن تصبح متاحة قريبًا لمختبري النسخ التجريبية من تطبيق واتساب لنظامي iOS وأندرويد.