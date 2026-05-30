أحمد سعيد بإطلالة وألوان غريبة جداً: "دلوقتي أقدر أقولكم وداعًا للنكد" (صور)

أثار الفنان المصري أحمد سعد حالة واسعة من الجدل والتفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره بإطلالة مختلفة خلال حفله الغنائي الضخم الذي أحياه بمدينة الغردقة.

وظهر أحمد سعد بإطلالة عصرية لافتة اعتمد خلالها قصة شعر جديدة وملابس جريئة بألوان وتصميمات غير تقليدية، ما جعل ظهوره حديث الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد مشاركته صورًا من الحفل عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام».

وانقسمت آراء المتابعين حول إطلالته الجديدة، إذ أشاد البعض بجرأته وحرصه على التجديد، بينما انتقد آخرون اختياراته، وجاءت التعليقات بين السخرية والإعجاب، خاصة فيما يتعلق بتصفيفة شعره المختلفة.

وشهد الحفل تفاعلًا جماهيريًا واسعًا، حيث قدّم أحمد سعد مجموعة من أشهر أغانيه التي رددها الجمهور معه، من بينها «اليوم الحلو ده»، و«فلوس بابا»، و«صدقيني»، إلى جانب عدد من الأغاني التي أشعلت أجواء الحفل واستحوذت على تفاعل الحاضرين.

ويأتي الحفل بالتزامن مع استعداد أحمد سعد لطرح ألبومه الجديد «الألبوم الفرفوش»، الذي روّج له مؤخرًا عبر برومو تشويقي حمل طابعًا مرحًا ومختلفًا عن أعماله السابقة.

وظهر البرومو بأسلوب بصري مبتكر، بدأ بأجواء حزينة عبر شاشة تلفزيون قديم تستحضر مرحلة «الألبوم الحزين»، قبل أن يتحول المشهد إلى حالة من البهجة والألوان المبهجة، في إشارة إلى انتقاله لمرحلة فنية جديدة تعتمد على الطاقة الإيجابية والأغاني الصيفية المرحة.

ووجّه الفنان رسالة لجمهوره قال فيها: «دلوقتي أقدر أقولكم وداعًا للنكد.. ويلا بينا على أسلوبي الحقيقي.. الضحك والهزار والفرفشة.. يلا بينا على الألبوم الفرفوش!».