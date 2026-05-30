حارس مرمى يضحي بحفل زفافه من أجل كأس العالم

اضطر مايكل وود حارس أوكلاند إلى تأجيل حفل زفافه عقب ضمه لتشكيلة منتخب نيوزيلندا للمشاركة في كأس العالم، مشيرا إلى أن خوض أكبر بطولة في العالم يظل ‌سببا وجيها للتضحية بهذا الموعد.

وأعلن وود خطوبته قبل عام، في وقت لم يكن يتوقع فيه استدعاءه من قبل المدرب دارين بيزلي لقائمة كأس العالم 2026.

وكان يخطط للزواج من خطيبته زانا رينتون الشهر المقبل، لكن هذا الموعد يتزامن مع إقامة البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.

وأكد مدرب ⁠منتخب نيوزيلندا هذا الشهر أن وود، الذي خاض ست مباريات دولية، سيكون الحارس الثالث في التشكيلة المكونة من 26 لاعبا، خلف ماكس كروكومب وأليكس بولسن.

وعلى الرغم من أن فرص وود للمشاركة ضئيلة، وافقت خطيبته رينتون على تأجيل الزفاف.

وقال الحارس (27 عاما) لوسائل إعلام نيوزيلندية "كانت خطيبتي داعمة جدا لهذا القرار. ليس من السيئ إلغاء حفل الزفاف من أجل بطولة كبيرة كهذه، فهذا لا يحدث إلا مرة كل أربع سنوات".

وأضاف "سنؤجله حتى العام المقبل فحسب".