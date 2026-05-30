إصابة ملكة جمال مصر بمرض خطير .. وأطباء يعتذرون عن علاجها

أعلنت الفنانة المصرية إنجي عبدالله إصابتها بشلل نصفي جراء مضاعفات ورم في المخ، وأكدت ملكة جمال مصر السابقة، أنها أنهت رحلة علاجية استغرقت 4 أشهر، تضمنت جرعات مكثفة من الكيماوي والكورتيزون.

وذكرت الفنانة، في تصريحات لموقع "القاهرة 24"، امس، أن البروتوكول الطبي أدى لضعف في الجانب الأيمن تطور إلى عجز كامل، وتعود الأزمة لورم حميد في "جذع المخ" يؤثر في الوظائف الحيوية.

وكانت الفنانة قد خضعت للعلاج عام 2019، لكن المرض عاد قبل 6 أشهر بأعراض قاسية شملت فقدان الإحساس وصعوبة البلع.

وكشفت عن اعتذار أطباء عن متابعة حالتها لخطورة موقع الورم واستنفاد الجرعات القانونية، مما دفعها للتوقيع على إقرار بتحمل مسؤولية المضاعفات.

يذكر أن الفنانة تزوجت عام 2015 من القائم بأعمال سفارة تركيا بالقاهرة ألبر بوسوتر"، وبدأت مسيرتها بفيلم "بدر" عام 2001 بعد فوزها بلقب ملكة جمال مصر عام 1999.

وشاركت في 12 عملاً فنياً، منها مسلسلات "ألوان الطيف، وشطرنج، وتماسيح النيل، ومدرسة الأحلام، والنار والطين، واختفاء سعيد مهران، وامرأة فوق العادة، وساعة عصاري"، وكان فيلم "حسن دليفري" عام 2016 آخر أعمالها السينمائية.