الأردن كانت طريق البشر الأوائل للهجرة قبل 80 ألف سنة

أفادت جامعة «ساوثهامبتون» البريطانية بأن فريقاً دولياً من العلماء اكتشف أن أوائل البشر غادروا أفريقيا متجهين إلى أوراسيا عبر شبه جزيرة سيناء والأردن منذ أكثر من 80 ألف عام.

وأثبت الباحثون وجود ما يُعرف بـ«ممر رطب التربة» في تلك الفترة، والذي مكّن مجموعات الصيادين وجامعي الثمار من العبور عبر بلاد الشام باتجاه غرب آسيا.

وقد شكّل هذا الممر البري الأخضر، الذي بات اليوم مناطق صحراوية، طريقا طبيعيا ساعد الإنسان العاقل على الهجرة شمالا.

ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة «ساينس أدفانسز» العلمية.

وقال الدكتور محمود عباس، الباحث الرئيسي للدراسة من جامعة «شانتو» في الصين، إن منطقة بلاد الشام خلال الفترات المناخية الرطبة كانت بمثابة ممر طبيعي مكّن الإنسان العاقل من الخروج من أفريقيا، مضيفاً أن النتائج تؤكد أيضا دور وادي الصدع الأردني في هذا الانتشار.