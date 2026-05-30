روبوتات بشرية على منصة عرض الأزياء.. عصر الموضة الآلية من الخيال العلمي إلى الواقع

في مشهد بدا وكأنه مقتطع من فيلم خيال علمي، تحولت العاصمة الكورية الجنوبية سيؤول إلى منصة لاختبار العلاقة الجديدة بين الإنسان والآلة، بعد أن احتضنت عرض «أزياء الذكاء الاصطناعي الجسدي» روبوتات بشرية إلى جانب عارضات أزياء وهنّ يقدمن تصاميم مستقبلية تعكس تصوراً جديداً لكيفية اندماج الروبوتات في الحياة اليومية.

الحدث لم يكن مجرد عرض أزياء تقليدي يعتمد على الملابس والإبهار البصري، بل جاء كمحاولة لدمج التكنولوجيا المتقدمة مع صناعة الموضة، في وقت تتسابق فيه الشركات التقنية حول العالم لتطوير روبوتات أكثر قدرة على التفاعل الاجتماعي والحضور داخل البيئات البشرية.

وشهد العرض مشاركة روبوتات بشرية تتحرك على منصة العرض بطريقة تحاكي عارضات الأزياء، مرتدية تصاميم تجمع بين العناصر المعدنية والخامات القماشية المرنة، في إشارة إلى مستقبل قد تصبح فيه الروبوتات جزءاً طبيعياً من تفاصيل الحياة اليومية، سواء في المنازل أو أماكن العمل أو حتى في مجالات الترفيه والخدمات.

وركزت التصاميم على مفهوم «الأزياء الوظيفية للذكاء الاصطناعي الجسدي»، وهو اتجاه جديد يحاول إعادة تعريف شكل الروبوتات المستقبلية بحيث تبدو أقل برودة وأكثر قرباً من البشر. واعتمدت بعض القطع على خطوط انسيابية وأقمشة عاكسة للضوء، بينما استخدمت تصاميم أخرى عناصر مستوحاة من الأزياء السيبرانية وأفلام الخيال العلمي الكورية واليابانية.

ويُعد مفهوم «الأزياء الوظيفية للذكاء الاصطناعي الجسدي» من أكثر الاتجاهات الجديدة إثارة في تقاطع التكنولوجيا مع التصميم الصناعي والموضة، إذ لا يقتصر الأمر على منح الروبوتات مظهراً جمالياً جذاباً، بل يمتد إلى تطوير طبقات وتصاميم تؤدي وظائف عملية مرتبطة بطريقة حركة الروبوت وتفاعله مع البشر والبيئة المحيطة. فمع تطور الأنظمة الذكية القادرة على الحركة والإدراك المادي والتفاعل الواقعي، أصبح الشكل الخارجي للروبوت جزءاً من تجربة الاستخدام وليس مجرد غلاف تجميلي.

وتشمل هذه الأزياء مواد مرنة وخفيفة تساعد على تسهيل الحركة، وأقمشة ذكية قد تحتوي مستقبلاً على حساسات لمراقبة الحرارة والضغط أو تحسين استجابة الروبوت للمحيط، إلى جانب تصاميم تُخفي الأجزاء الميكانيكية الحادة لجعل الروبوت أكثر راحة بصرياً وأقل إثارة للقلق لدى البشر. كما يسعى المصممون إلى ابتكار مظهر يمنح الروبوتات «هوية اجتماعية» تتناسب مع طبيعة وظيفتها، فروبوتات الرعاية الصحية مثلاً قد ترتدي تصاميم هادئة وناعمة توحي بالطمأنينة، بينما قد تحصل روبوتات الترفيه أو الضيافة على مظهر أكثر جرأة وحداثة.

ويرى مختصون أن هذا المجال قد يتحول مستقبلاً إلى صناعة كاملة تجمع بين مهندسي الروبوتات ومصممي الأزياء وخبراء علم النفس السلوكي، خصوصاً مع تزايد التوقعات بدخول الروبوتات إلى المنازل والمراكز التجارية والمطارات والفنادق. وفي هذه الحالة لن يكون نجاح الروبوت قائماً فقط على كفاءته التقنية، بل أيضاً على قدرته على الاندماج اجتماعياً، وشعور البشر بالارتياح أثناء التعامل معه.

ويرى منظمو الحدث أن المظهر الخارجي للروبوتات سيكون عنصراً حاسماً في مدى تقبل البشر لها مستقبلاً. فمع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، لم يعد التحدي مقتصراً على جعل الروبوتات أكثر ذكاءً، بل أصبح مرتبطاً أيضاً بقدرتها على الاندماج بصرياً ونفسياً داخل المجتمع البشري.

ويأتي هذا العرض في وقت تشهد فيه كوريا الجنوبية طفرة كبيرة في تقنيات الروبوتات والذكاء الاصطناعي، إذ تستثمر الشركات المحلية بكثافة في تطوير روبوتات بشرية قادرة على العمل في قطاعات متعددة، من الرعاية الصحية إلى خدمات الضيافة والتوصيل. كما تسعى البلاد إلى ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز القوى العالمية في مجال «الذكاء الاصطناعي الجسدي»، وهو المجال الذي يركز على منح الأنظمة الذكية قدرة فعلية على الحركة والتفاعل مع البيئة المحيطة.

وبالنسبة لصناعة الموضة، يفتح الحدث الباب أمام تساؤلات واسعة حول مستقبل العروض التقليدية ودور التكنولوجيا في إعادة تشكيلها، فقد بدأت دور أزياء وشركات تقنية عالمية بالفعل في اختبار استخدام الذكاء الاصطناعي داخل عمليات التصميم والإنتاج، لكن ظهور الروبوتات كجزء من تجربة العرض نفسها يمثل خطوة أكثر جرأة نحو دمج الموضة بالتكنولوجيا المتقدمة.

كما أثار العرض نقاشاً حول البعد الثقافي والجمالي للروبوتات، خصوصاً في شرق آسيا، حيث تحظى الشخصيات الآلية بحضور قوي في الثقافة الشعبية، من الأنمي الياباني إلى الدراما الكورية وألعاب الفيديو. وهذا القبول الثقافي ساعد على خلق بيئة أكثر استعداداً لتقبل فكرة الروبوتات الاجتماعية، مقارنة ببعض الدول الغربية التي لاتزال تنظر إلى الروبوتات بقدر أكبر من الحذر.

مع تسارع تطوير الروبوتات البشرية حول العالم، يبدو أن الأحداث المشابهة قد تتحول مستقبلاً إلى منصات حقيقية لاختبار شكل العلاقة القادمة بين الإنسان والآلة، حيث لن تكون الروبوتات مجرد أدوات عملية، بل كيانات تشارك البشر الفضاء الاجتماعي والثقافي، وربما حتى الذوق الجمالي.