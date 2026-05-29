سحب فيلم «أسد» من دور العرض المصرية ومحمد رمضان يتحدث عن «الحرب»

أعلنت الشركة المنتجة لفيلم «أسد» سحب العمل من جميع دور العرض السينمائي في مصر، في خطوة مفاجئة جاءت وسط تصاعد الجدل حول توزيع حفلات أفلام موسم عيد الأضحى، وما أثير بشأن وجود تفاوت كبير في عدد العروض المخصصة للأفلام المنافسة.

وقالت الشركة، في بيان رسمي، إن القرار جاء بعد ما وصفته بحالة «عدم تكافؤ الفرص» داخل الموسم السينمائي الحالي، مشيرة إلى أن الأيام الماضية شهدت تداول أرقام ومنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن فروقات واسعة في عدد الحفلات اليومية بين الأفلام المشاركة.

وأضاف البيان أن غرفة صناعة السينما تستعد لعقد اجتماع طارئ لمناقشة الأزمة والبحث في شكاوى تتعلق بما اعتبره البعض «ممارسات احتكارية»، بهدف الحفاظ على العدالة بين جميع الأعمال المعروضة خلال الموسم.

وجاءت هذه التطورات بعد سلسلة منشورات نشرها الفنان محمد رمضان عبر حساباته الرسمية، تحدث فيها عن «حرب» يتعرض لها فيلم «أسد»، مشيرًا إلى وجود فارق كبير في عدد الحفلات مقارنة ببعض الأفلام المنافسة.

وبحسب الأرقام المتداولة، حصل أحد الأعمال المنافسة على أكثر من 620 حفلة يوميًا، مقابل 168 حفلة فقط لفيلم «أسد»، وهو ما اعتبره صناع الفيلم توجيهًا غير مباشر للجمهور نحو أعمال بعينها على حساب أخرى. كما أثارت تقارير عن اتفاقات خاصة مع بعض دور العرض لعرض أفلام محددة بشكل حصري حالة من الجدل داخل الوسط السينمائي المصري.

ويشهد موسم عيد الأضحى هذا العام منافسة قوية بين أربعة أفلام رئيسية هي «أسد»، «7 Dogs»، «الكلام على إيه»، و«إذما»، في وقت كان فيه «أسد» قد حقق أرقامًا لافتة قبل انطلاق الموسم، بعدما تجاوزت إيراداته 124 مليون جنيه في مصر وعدد من الدول العربية، ما جعله من أبرز الأعمال المنتظرة خلال الموسم السينمائي الحالي.