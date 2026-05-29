تراجع قياسي لعدد سكان اليابان بنسبة 2.5% خلال 5 سنوات

تراجع عدد سكان اليابان بأكثر من ثلاثة ملايين نسمة خلال السنوات الخمس الماضية، في أكبر انخفاض يسجل وفقاً لنتائج التعداد السكاني.

وبحسب بيانات أولية لتعداد عام 2025 نشرتها وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية، بلغ عدد سكان اليابان 123 مليوناً و49 ألفاً و524 نسمة، بانخفاض قياسي يقدر بنحو 3.09 مليون شخص مقارنة بتعداد عام 2020.

وقال أمين عام مجلس الوزراء الياباني مينورو كيهارا، خلال مؤتمر صحافي، إن عدد السكان يواصل الانخفاض للمرة الثالثة على التوالي منذ تعداد عام 2015، مضيفاً أن نسبة التراجع بلغت 2.5% وهي الأعلى المسجلة حتى الآن، ما يؤكد تعمق أزمة التراجع السكاني في البلاد.

وأضاف أن الحكومة اليابانية ستواصل تنفيذ إجراءات شاملة لمواجهة الانخفاض السكاني، تشمل دعم معدلات الإنجاب، وتوفير فرص العمل في الأقاليم، وتنمية الاقتصادات المحلية، ورفع دخول الأجيال الشابة.