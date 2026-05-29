هايدي كلوم: مؤهلات ترامب لتولي الرئاسة محل شك

قالت عارضة الأزياء الشهيرة، هايدي كلوم، إنها التقت الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، شخصياً مرات عدة، لكنها ترى أن مؤهلاته لتولي الرئاسة محل شك.

وأضافت كلوم، في تصريحات لمجلة «تسايت ماجاتسين» الألمانية، رداً على سؤال بشأن ما فكرت فيه عندما أصبح ترامب رئيساً: «أعتقد أنه من المهم في وظيفة يتم فيها اتخاذ قرارات تخص هذا العدد الكبير من الناس أن يكون الشخص قد تعلم ذلك أيضاً، ينبغي أن يكون الأمر كذلك في كل مكان».

وأشارت عارضة الأزياء الألمانية - الأميركية إلى أن أميركا شهدت في السابق رؤساء كانوا يعملون في مجال التمثيل قبل دخولهم السياسة، وقالت: «أما في أوروبا وألمانيا فهناك أشخاص في السياسة تعلموا هذا المجال»، مشيرة إلى أن أنغيلا ميركل شغلت منصب المستشارة الألمانية لمدة 16 عاماً، وكانت أيضاً قادمة من العمل السياسي، وأضافت: «الأمر يشبه الطبيب الذي يجب عليه أيضاً أن يدرس سنوات طويلة قبل أن يشق رأسك ويعبث في دماغك».

وأوضحت كلوم أنها تعرفت إلى ترامب أثناء تصوير فيلم «استوديو 54»، الذي ظهر فيه الاثنان بدور شرفي، مضيفة أنهما التقيا لاحقاً مراراً خلال فعاليات مختلفة، وبسبب أن زوجها السابق مصفف الشعر، ريك بيبينو، كان يصفف شعر ميلانيا ترامب، فقد حضرت أيضاً حفل زفافهما، وقالت: «كان دونالد شخصية مرحة، الجميع كان يعرفه في نيويورك».