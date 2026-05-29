حرارة العالم ستصل إلى مستويات قياسية خلال 5 سنوات

ذكر تقرير صادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، التابعة للأمم ​المتحدة ومكتب الأرصاد الجوية البريطاني، أمس، أن من المتوقع وصول متوسط ‌درجات الحرارة حول ​العالم إلى مستويات قياسية، خلال السنوات الخمس المقبلة، وسط تكهنات بأن درجات الحرارة في القطب الشمالي سترتفع بوتيرة أسرع من المناطق الأخرى.

وورد في التقرير السنوي، الذي يقدم تنبؤات بشأن درجات الحرارة والأمطار في مناطق إقليمية، أن متوسط درجات الحرارة السنوية في أنحاء العالم، بالقرب من سطح الأرض، يراوح بين 1.3 ⁠و1.9 درجة مئوية فوق مستويات فترة ما قبل عصر الصناعة بين عامَي 1850 و1900.

وقالت الباحثة في مكتب الأرصاد الجوية البريطاني، ميليسا سيبروك، لـ«رويترز»: «هناك أدلة واضحة جداً على أن المناخ يزداد سخونة، وأن متوسط درجات الحرارة في أنحاء العالم ‌آخذ في الارتفاع».

وذكر التقرير أنه من المرجح جداً أن يتجاوز ‌متوسط درجات الحرارة في أنحاء العالم، ‌بالقرب من سطح الأرض، مؤقتاً، 1.5 درجة مئوية فوق متوسط مستويات ما قبل عصر الصناعة لعام واحد على ​الأقل، بين عامَي 2026 ‌و2030.

ويكشف التقرير أيضاً عن ​تنبؤات بأنه ستكون هناك سنة واحدة، ⁠بين عامَي 2026 و2030، يتجاوز فيها متوسط درجات الحرارة حول العالم أعلى درجة حرارة مسجلة في عام 2024، عندما تجاوزت 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل عصر الصناعة، للمرة ​الأولى.

وورد في التقرير أن من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة شتاء في القطب الشمالي، خلال الخمس سنوات المقبلة، بأكثر من 3.5 أمثال المتوسط ‌العالمي، لتصل إلى نحو 2.8 درجة مئوية فوق خط الأساس للفترة بين عامي 1991 و2020.

ومن المتوقع أن ​يذوب الجليد البحري في القطب الشمالي، خلال مارس، في النصف الأول من العقد المقبل في بحار بارنتس وبيرنج وأوخوتسك، وأضافت سيبروك أن ارتفاع درجة الحرارة في القطب الشمالي قد يؤدي أيضاً إلى اضطراب الأنظمة الجوية، ويسبب ظواهر جوية أكثر حدة، خصوصاً ​في المناطق الشمالية من العالم.