الرحلة المدهشة

تقف المئذنة الحديثة شامخة فوق مبنى تقليدي يعلوه البرجيل، في مشهد يعكس كيف استطاعت دبي الحفاظ على هويتها المعمارية والإسلامية، رغم التحولات العمرانية المتسارعة، التي جعلت منها واحدة من أكثر مدن العالم حداثة، إنهما ليسا مجرد مبنيين متجاورين، بل تلخيص لفلسفة دبي القائمة على المزج بين الأصالة والتطور، في رحلة مدهشة من مدينة ساحلية تاريخية إلى مركز عالمي يتصدر الحداثة، من دون التخلي عن الجذور الثقافية.