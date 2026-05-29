«صوتها الشهير باقٍ».. فيراري الكهربائية بسرعة 310 كيلومترات

كشفت شركة صناعة السيارات الرياضية الفارهة الإيطالية «فيراري» عن سيارتها الكهربائية «لوتشي»، التي جاءت بتصميم خارجي جديد كلياً بالنسبة لسيارات «فيراري».

وأشار موقع كار آند درايفر، المتخصص في موضوعات السيارات، إلى أن طول السيارة «لوتشي» يبلغ 197.9 بوصة، بزيادة قدرها بوصتان على السيارة «بوروسانج»، كما أن المقصورة الأمامية توجد في مقدمة هيكل السيارة المصنوع بالكامل من الألومنيوم، وتفتح الأبواب من المنتصف، ويوجد باب خلفي يفتح إلى الأعلى، وتوجد المصابيح الأمامية والخلفية على ألواح داكنة، وتتخذ ماسحات الزجاج الأمامي الوضع الرأسي مقابل القوائم الأمامية للسيارة.

وتقول فيراري إن السيارة «لوتشي» تتمتع بأقل مقاومة للهواء مقارنة بأي سيارة فيراري سابقة، وألغت الأزرار التي كانت موجودة في عجلة القيادة بالسيارة «بوروسانج»، وكانت محبطة للسائقين.

ورغم وزنها الذي يقارب 2277 كيلوغراماً، تؤكد «فيراري» أن «لوتشي» تستطيع الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر خلال 2.5 ثانية، في حين تبلغ سرعتها القصوى 310 كيلومترات.

وعن صوت السيارة الكهربائية «لوتشي»، يقول جيانماريا فولجينزي، كبير مسؤولي تطوير المنتجات في «فيراري»: «كان الصوت أحد أكبر التحديات التي واجهتنا في هذه السيارة»، الشركة حصلت على براءة اختراع، وطوّرت نظاماً يلتقط الصوت من داخل المحور الخلفي ويضخّمه، وهو ما يعني أن السيارة تصدر صوتاً خارجياً وداخلياً طبيعياً، وليس مسجلاً كما جرت العادة في السيارات الكهربائية بشكل عام.