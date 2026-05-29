6 فعاليات من الإبداع والاستكشاف في «اللوفر أبوظبي»

يُسلط متحف اللوفر أبوظبي الضوء على أهمية التجارب المشتركة، والترابط الفعال من خلال الفن والثقافة والاستكشاف، ويواصل تنظيم فعالياته من خلال برنامج مُنسّق من التجارب العائلية، يجمع بين ورش العمل المستوحاة من مقتنيات المتحف والأنشطة الخارجية المصممة لتشجيع الإبداع والتعلّم المشترك والاستكشاف.

وتركز هذه الفعاليات على مفهوم التفاعل مع الفن من خلال الإبداع، وسرد القصص، والتأمل الدقيق، سواء داخل القاعات، أو على امتداد الواجهة المائية للمتحف، ومن بين هذا الفعاليات التي احتضنها المتحف:

1 - عطلات نهاية الأسبوع العائلية

تُقام عطلات نهاية الأسبوع العائلية طوال أيام السبت والأحد خلال شهر مايو، وتدعو العائلات للمشاركة في أنشطة فنية مجانية مستوحاة من مقتنيات المتحف. وترتكز كل جلسة على التعلّم من خلال القطع الفنية، حيث تبدأ داخل القاعات باستكشاف أعمال مختارة برفقة مرشدي المتحف، قبل الانتقال إلى ورشة إبداعية تطبيقية تشّجع على الإبداع، وسرد القصص، والاكتشاف المشترك.

2 - تصميم وعاء من الطين

استُلهمت هذه الورشة من جرّة يابانية تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، مزينة بنقوش على شكل حبال، حيث يعمل المشاركون باستخدام الطين المجفف بالهواء لصنع أوعية أو أوانٍ صغيرة. وتشجع الجلسة على التأمل في الأدوات المستخدمة في الحياة اليومية، والجوانب المرتبطة بالذاكرة والرعاية، وتدعو العائلات إلى تخيّل القصص والأغراض التي قد تجسّدها ابتكاراتهم.

3 - إعداد نقش بارز

من المعروف عالمياً أن الناس يجتمعون لتناول الطعام، واستلهمت هذه الجلسة من العمل الفني «غذاءٌ للفكر» للفنانة مها الملوح، والطريقة التي تقرّب بها الوجبات والقصص المشتركة بين المجتمعات، وتعلم المشاركون كيفية ابتكار نقش بارز باستخدام رقائق الألمنيوم، يجسّد ذكرياتهم أو مشاعرهم أو قصص عائلاتهم.

4 - لوحات عائلية مستوحاة من «بيكاسو»

تستلهم هذه الجلسة الأعمال الفنية المعروضة حالياً ضمن معرض «بيكاسو، تصوّر الشكل»، وبعد استكشاف كيفية تصوير بيكاسو لعائلته وأحبائه، سيُدعى المشاركون إلى رسم لوحات لأفراد عائلاتهم على أوراق شفافة، يمكن نقلها لاحقاً إلى الورق لإنشاء لوحة عائلية خاصة بهم.

5 - مغامرات خارجية

بالنسبة للعائلات التي تبحث عن المغامرة خارج قاعات العرض، يقدّم اللوفر أبوظبي طريقتين فريدتين لاكتشاف المتحف، بينما تبحر على سطح الماء، مثل التجديف على متن قوارب الكاياك، وتتيح للعائلات الفرصة لاستكشاف الهندسة المعمارية لمتحف اللوفر أبوظبي من قرب، ويقود الجولة مدربون محترفون، وهي مناسبة للمبتدئين، كما توفر تجربة استكشاف هادئة على طول الساحل مع إطلالات على قبة المتحف وانعكاساتها على الماء، وخلال عطلات نهاية الأسبوع، يمكن لكل شخص بالغ يسدد رسوم تجربة التجديف هذه أن يصطحب معه طفلاً واحداً يراوح عمره بين ستة أعوام و12 عاماً مجاناً.

6 - جولات «الكاتاماران» الكهربائية

يمكن للعائلات خوض تجربة مائية على متن قارب كاتاماران كهربائي خاص تديره نامي مارين، حيث توفر الرحلة الهادئة إطلالات متواصلة على الواجهة البحرية للمتحف وقبة المتحف الأيقونية التي صممها جان نوفيل، لتوفر تجربة هادئة، ومناظر خلابة لاستكشاف متحف اللوفر أبوظبي من مياه الخليج العربي.