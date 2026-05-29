فرحة العيد تتواصل في متحف زايد الوطني

يتواصل برنامج فرحة العيد احتفاءً بعيد الأضحى المبارك، في متحف زايد الوطني، وهو احتفال ثقافي مميز بتقاليد العيد الإماراتية، ويمتد إلى 31 مايو 2026.

يتمتع الزوار بتجربة صباحية العيد، المستوحاة من المجلس الإماراتي، وتحتفي بفنون السرد والضيافة وروح المجتمع، وتتضمن القهوة الإماراتية وعروض الشعر النبطي المنكوس وموسيقى العود والربابة.

ويستكشف الزوار أيضاً الألعاب الشعبية وتجارب الحرف التقليدية وركن ذكريات العيد، ضمن أجواء تفاعلية تحتفي بروح العيد وقيمه المجتمعية.

كما تتاح للعائلات فرصة المشاركة في ورش عمل، تحت إشراف الشيف الإماراتية عبير اللوز، ومشاهدة عروض حية للعيالة والنعاشات والحربية، وحضور عروض فرقة القوات المسلحة، والفنان الإماراتي حمد الطائي الذي يُعد من أبرز الموسيقيين الإماراتيين المشاركين في تطوير التجربة متعددة الحواس في متحف زايد الوطني، حيث قدّم عملاً خاصاً للنشيد الوطني.