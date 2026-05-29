طاقم «شنتشو - 21» يكمل مهامه ويستعد للعودة إلى الأرض

سلّم طاقم مركبة الفضاء الصينية (شنتشو-21)، أمس، مهام ومسؤوليات تشغيل محطة الفضاء الصينية، إلى طاقم مركبة «شنتشو - 23».

وذكرت وكالة الفضاء المأهولة الصينية أن طاقم «شنتشو - 21»، المكون من ثلاثة رواد فضاء، أكمل جميع المهام المقررة خلال مهمته، ومن المقرر أن يعود إلى الأرض عبر مركبة «شنتشو - 22» خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث سيهبط في موقع دونغفنغ في منطقة منغوليا الداخلية.