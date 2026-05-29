تعليق رحلات «ستارشيب» بعد خلل في صاروخ «سبيس إكس» التجريبي

تم تعليق عمليات إطلاق المركبة ستارشيب، التابعة لشركة سبيس إكس، بانتظار التحقيق في الرحلة التجريبية، التي أُجريت الأسبوع الماضي.

وأعلنت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية أن الرحلة الفضائية، التي استمرت ساعة، شهدت خللاً مرتبطاًَ بأداء المعزز الخاص بالمرحلة الأولى من الصاروخ العملاق.

وبعد دقائق من انطلاق ستارشيب من ولاية تكساس، انفصل المعزز كما هو مخطط، لكن محركاته تعطلت أثناء عودته إلى الأرض، وبدلاً من هبوط متحكم به في خليج المكسيك، سقط المعزز بعنف، ولم ترد تقارير عن إصابات أو أضرار مادية، وفقاً لإدارة الطيران الاتحادية التي ستشرف على تحقيق الشركة.

وواصلت المركبة الفضائية رحلتها حول العالم، مطلقة 20 قمراً اصطناعياً تجريبياً قبل إنهاء المهمة كما كان مخططاً، عبر هبوط ناري في المحيط الهندي.

ويُعد الصاروخ، الذي يبلغ ارتفاعه 124 متراً، أكبر وأقوى نسخة من ستارشيب حتى الآن، وقد صُمم لنقل أطقم بشرية إلى المريخ، وتسعى وكالة ناسا لاستخدامه في إنزال رواد فضاء على القمر بحلول عام 2028، والمساعدة في بناء قاعدة قمرية.

