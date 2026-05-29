منتسبو «ربع قرن للمسرح» يواكبون تقنيات الذكاء الاصطناعي في الصين

يواصل مركز «ربع قرن للمسرح وفنون العرض»، أحد المراكز التخصصية التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، تنفيذ المرحلة الدولية من «برنامج المسرح الرقمي» في جمهورية الصين الشعبية، التي تستمر حتى 31 مايو الجاري، في تجربة تدريبية متخصصة تتيح للمنتسبين الاطلاع على أحدث التجارب العالمية في الفنون الأدائية الرقمية، ضمن رؤية تسعى إلى إعداد جيل قادر على إعادة تشكيل مستقبل المسرح، بأساليب مبتكرة تواكب التحولات التقنية المتسارعة.

وشارك المنتسبون خلال الدورة التدريبية في سلسلة من الورش والمحاضرات التخصصية التي تسلط الضوء على التقنيات المسرحية الحديثة، من أبرزها محاضرة «التحول الإبداعي لمفاهيم تصميم المشاهد المسرحية المعاصرة»، ومحاضرة «الابتكار المدمج للفنون المسرحية والمعدات المسرحية»، وورشة «الأمن والسلامة في المسارح»، إضافة إلى محاضرة «استكشاف تطوير مهنة التمثيل المرئي المسبق للعروض»، إلى جانب محاضرة متخصصة بعنوان «الأساسيات في تسويق المناطق السياحية الثقافية والترفيهية».

كما يتضمن البرنامج حضور أنشطة وعروض ثقافية متنوعة، وزيارات ميدانية لعدد من المتاحف الثقافية ودار الأوبرا، وحضور عروض مسرحية خاصة، بما يمنح المنتسبين فرصة مباشرة لاكتشاف الثقافة الصينية، والتعرّف إلى التجارب الفنية المعاصرة في جمهورية الصين الشعبية.

ويشمل البرنامج كذلك زيارة عدد من أبرز المرافق والمعارض التخصصية في مجال التقنيات المسرحية، وفي مقدمتها معرض «جوانزو الدولي لتقنيات الإضاءة والصوت»، إلى جانب زيارة «مسرح قوانغتشو الكبير»، للاطلاع على أحدث ما توصلت إليه تقنيات تصميم وتشغيل المسارح الحديثة.

وقال خبير الفنون المسرحية في مركز ربع قرن للمسرح وفنون العرض، الدكتور عدنان سلوم، إن برنامج المسرح الرقمي يمثّل مبادرة نوعية تسهم في تمكين المنتسبين من أدوات المستقبل، من خلال دمج المعرفة الفنية بالتقنيات الرقمية الحديثة، بما يعزّز قدراتهم على الابتكار والإنتاج المسرحي المعاصر، كما يوفر البرنامج فرصة للتواصل مع تجارب عالمية متقدمة في هذا المجال.